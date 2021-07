De Magistris: “Vlahovic? Merito di Prandellli. Società? Serve appetito”

Gianni De Magistris interviene sulla situazione della Fiorentina e sulla crescita di Dusan Valhovic

Durante il Pentasport é intervenuto Gianni De Magistris, ex pallanuotista e tifoso viola, commentando la situazione viola fino a questo momento. Ecco le sue parole: " Non sono felice, siamo quasi ad Agosto e ancora le idee non sono molto chiare. Italiano dovrà valutare le varie opzioni ma sinceramente sono un po' preoccupato per i tempi".