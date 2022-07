De Magistris: “Si riparte da un settimo posto, fare meglio non sarà facile”

"Il rigore è la classica situazione in cui hai tutto da perdere e nulla da guadagnare, realizzare un calcio di rigore è percepito come la normalità. Jovic? Ha delle doti e si vede, ora deve ritrovare la sicurezza smarrita in due anni di limbo. La Fiorentina può rappresentare per lui un'occasione di rilancio. Quest'anno si parte da un settimo posto e fare meglio non sarà affatto facile. Siamo allo stesso livello, perché chi è arrivato ha sostituito chi è partito, bisogna vedere come. Ikoné? Deve dimostrare tutto".