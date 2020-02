De Magistris: “Rocco straordinario sullo stadio. Mi dispiacerebbe se venisse fatto fuori Firenze”

L’ex campione di pallanuoto Gianni De Magistris ha parlato dagli studi di Radio Bruno Toscana:

Le parole di Rocco Commisso sullo stadio sono straordinarie. Com’è possibile considerare monumento storico il Franchi? Un presidente che fa questa osservazione mi fa sobbalzare positivamente. Nuovo stadio? Non penso sarà fatto alla Mercafir. Mi dispiacerebbe venisse realizzato fuori Firenze. La Città Metropolitana è per modo di dire. La vittoria contro la Sampdoria? La Fiorentina è stata brava a non gestire il vantaggio per 3-0.