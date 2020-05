De Magistris: “No alla ripresa del campionato. Pradè? Buon mercato a gennaio”

Gianni De Magistris, ex pallanuotista e tifoso viola, al Pentasport di Radio Bruno:

Pradè ha fatto un buon mercato a gennaio, ancora non abbiamo visto i frutti all’opera. Mi è piaciuta l’operazione Kouamè con il futuro. Ripresa campionato? Non sono favorevole. Mi mancano anche a me le partite, guarderei tutte le partite. Tutti gli sport fanno una cosa, il calcio ne vuole fare un’altra. Capisco che il calcio economicamente abbia aiutato anche gli altri, ma le regole devono valere per tutti. Molto della bellezza del calcio la danno i tifosi, non solo i calciatori in campo.