De Magistris: “Le nuove maglie? Prima vorrei vedere qualche giocatore…”

Di seguito un estratto dell’intervento di Gianni De Magistris ai microfoni de A Pranzo con il Pentasport, in onda sulle frequenze di Radio Bruno: “La ripartenza dello sport? Non capisco come mai sia ripreso soltanto il calcio; e la pallacanestro, la pallavolo, la pallanuoto? Capisco che gli interessi in gioco siano diversi, ma qui si parla di salute pubblica, questa dev’essere la priorità. Il mercato? Vedere giocatori come Martinez o Thiago Silva accostati alla Fiorentina è già di per sé un fatto importante. Le maglie? Piuttosto vorrei vedere qualche giocatore…”.