De Magistris: “Italiano ora deve dare continuità ad un undici titolare”

"Ieri ci sono state tantissime note positive. Il Braga non mi è piaciuto, mi aspettavo molto di più dai portoghesi, che da 16 anni partecipano alle coppe Europee e in campionato hanno battuto 3-0 il Benfica. Ovviamente detto ciò non voglio sminuire la prova della Fiorentina. Campionato? Per essere una grande squadra si deve passare per forza dalla continuità di rendimento. Contro l'Empoli la partita sarà diversa e non sarà facile. La squadra di Zanetti ha un'anima e un gioco consolidato, anche se naturalmente ha dei limiti di organico. Dopo ieri però mi chiedo se Italiano avrà il coraggio di lanciare con più continuità uno tra Jovic e Cabral. Tra i due il serbo è tecnicamente più bravo, anche se Cabral ha fatto tre gol di alto livello che difficilmente mi dimenticherò e che certificano che non è un giocatore scarso. Adesso vorrei che Italiano mi dimostrasse di avere un intelaiatura di formazione consolidata. Il tecnico viola scelga un'undici di partenza e continui a puntare su quello, come fa ad esempio il Napoli da diversi mesi. La rosa viola non sarà profonda come quella dei partenopei ma non è neanche da quattordicesimo posto. Sarà interessante vedere la reazione contro Empoli e Verona, squadre in forma che diranno se la Fiorentina è realmente sulla strada giusta. Mandragora? E' un giocatore con qualità ma le deve mettere in mostra con più continuità. Se si limita a fare il compitino tanto vale fare giocare Duncan. Bianco? E' scomparso dai radar. Resta un giocatore interessante che ha qualità per verticalizzare. Saponara? E' un giocatore che a me piace, ha qualità nell'ultimo passaggio e ieri sul secondo gol di Jovic lo ha dimostrato. Critiche eccessive alla squadra per la stagione? Non le reputo eccessive, in campionato molte volte la squadra non ha reso per quanto può fare. Diverse partite sono state noiose".