De Magistris: “Il rischio è che ora i giocatori tolgano la gamba in campionato”

"La Fiorentina ieri è scesa in campo con tranquillità. Ieri la Fiorentina mi ha dato l'impressione di sicurezza. Loro non avrebbero segnato nemmeno in 5 giorni, il primo tempo non mi è piaciuto troppo. Loro però non erano troppa roba, hanno fatto 3 retropassaggi al portiere un peggiore dell'altro. A noi preoccupano le altre del sorteggio, ma sono le altre che si devono preoccupare di noi. L'invasore ieri non penso che abbia preso di mira il più piccolo, ha semplicemente il primo che è capitato. Bisogna pensare subito ai polacchi più che alle successive avversarie. Il campionato fa vedere il valore della squadra sul lungo. E se sei messo bene li puoi permetterti delle turnazioni in coppa. Nella mente dei giocatori e della società ora ci sono le due coppe. Questo però non deve distogliere troppo l'attenzione dal campionato. E forse il giocatore toglie pure il piede pensando alla coppa."