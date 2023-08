De Magistris: “Il caso Castrovilli va sviscerato. Niente esperimenti a Genova”

"Il gioco di Italiano è articolato. E per inserire un giocatore ci vuole un po'. Quindi la continuità può essere una soluazione inizialmente. Genova sarà una partita difficile, il campo di Marassi non è mai semplice. Il clima sarà da squadra che ha vinto la Coppa Dei Campioni. Gli esperimenti potrebbero essere rimandati. Il problema della Fiorentina è sempre quello della rapidità degli attacchi avversari. Io non penso che la squadra sia distratta dalla Conference. La prima di campionato è importante, non si sottovaluta. La squadra ha tanti nuovi arrivi, e ravvivano l'ambiente."