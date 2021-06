De Magistris: “Gattuso era la prima scelta, chiunque venga ora è un fallimento”

De Magistris si esprime sul caos di casa viola

Al Pentasport di Radio Bruno ha parlato l'ex campione di pallanuoto e opinionista Gianni De Magistris: "Gattuso per me esce bene dalla situazione. Dopo la partita di Firenze so che ci sono stati dei ripensamenti. Gattuso per me era una primissima scelta, chiunque venga ora è un fallimento, una seconda scelta. Una delle grandi fortune della società è quello di aver giocato un anno senza pubblico. Se la questione riguardava 2-3 milioni per giocatori importanti poteva essere affrontata, non si sanno però i veri motivi".