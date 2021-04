De Magistris: “Fiorentina-Juventus? I giocatori non abbiano paura”

L'opinione di De Magistris

Gianni de Magistris ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: "La gara d'andata tra Fiorentina e Juventus è stata l'inizio della fine per la Juventus. Quando un giocatore è preparato non deve avere paura, mi viene da ridere. Un chirurgo non ha paura di entrare in sala operatoria. L'allenatore è una figura molto importante in una squadra, il momento complicato arriva quando ci si trova a tenere fuori determinati giocatori, come capita a Pirlo con calciatori del calibro di Dybala".