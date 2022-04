De Magistris: “Darei fiducia a Cabral. Nico Gonzalez? Deve imparare una cosa”

Gianni De Magistris, ex nuotatore e tifoso viola, ha parlato della partita di ieri e della prestazione di Cabral e Nico Gonzalez

L'ex nuotatore e tifoso viola, Gianni De Magistris, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare della sfida di ieri: "Risultato importante per la Fiorentina, vittoria fondamentale per la corsa all'Europa. La partita non mi ha entusiasmato, l'Empoli è uscita a testa altissima".