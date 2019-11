De Magistris: “Condizione fisica preoccupante. Montella in conferenza stampa è stato deprimente”

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Gianni De Magistris, queste le sue parole

La questione fisica è preoccupante, essere così in difficoltà alla quattordicesima giornata è inaccettabile. Manca assunzione di responsabilità, Chiesa in primis deve capire che anche lui sta commettendo tanti errori e gli scarsi risultati dipendono da questo. Obiettivi? Vedere Montella in conferenza parlare di decimo posto come effettivo valore della squadra è stato deprimente. Nonostante “l’anno di transizione”, la squadra deve poter aspirare a posizione più importanti.