De Luca: “Commisso? Fiorentina sfida personale. Una sola incognita sulla sua operatività”

Massimo De Luca, storica firma del giornalismo italiano, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Commisso mi sta molto simpatico, al di là dell’aspetto gioviale e cameratesco è un imprenditore molto solido. In questi mesi ha dimostrato una grande passione, che non ha dimostrato Pallotta con la Roma e non può dimostrare il fondo Elliott al Milan. Commisso interpreta questa come una sfida personale, darà tutto se stesso e investirà molto. Dopodiché credo si sia accorto che investire in Italia è molto difficile, per costruire uno stadio serve l’aiuto del Padre terno e forse non basta. L’unica incognita che intravedo all’operatività di Commisso è che possa arrivare ad un punto nel quale perde la pazienza e molla”.

