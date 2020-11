De Biasi: “Stupito dalle parole di Prandelli. Problema psicologico, non fisico o tecnico”

Il ct dell’Azerbaijan, Gianni De Biasi, ha parlato a Radio Bruno del momento viola e non solo: “Giocando senza pubblico la pressione si azzera, non riesci a trovare stimoli che tutti hanno quando hai al seguito un pubblico caldo che ti sostiene e soprattutto il giorno della gara. La crisi della Fiorentina? Non è che l’Udinese stia facendo sfraceli ma domenica si è tolta dalla sabbie mobili vincendo con il Genoa. Il campionato non ha espresso il valore dei viola, nettamente superiore agli 8 punti della classifica. C’è da lavorare tanto su questa squadra, ci sono ragazzi ancora discretamente giovani ma resta da capire se potranno ambire a risultati diversi e continuativi nel tempo. C’è buona qualità, buona fisicità e mi meraviglio che Cesare abbia dichiarato che con il Benevento non ci sia stata corsa e intensità. Senza conoscere il problemi del gruppo, posso dire che il problema è prettamente psicologico”.

