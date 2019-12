Dati e le caviglie: “Ribery? La Fiorentina avrà fatto prevenzione. Vi racconto come curavo quelle di Batistuta”

L’ex massaggiatore viola Luciano Dati al Pentasport di Radio Bruno:

Ribery? Gli esami hanno certificato il problema, l’intervento va fatto. In campo con le infiltrazioni? A Firenze avevamo il portiere Manninger che era a fare un’amichevole in nazionale e aveva un problema alla caviglia. Le infiltrazioni sono pericolose, c’è rischio di peggiorare la situazione. In passato Ribery ha avuto altri problemi alle caviglie, sicuramente la Fiorentina avrà fatto prevenzione. Io con Batistuta facevo venti minuti di lavoro a caviglia per quattro mesi all’inizio del campionato, era un lavoro per prevenire. Ribery era uscito dal campo sostenuto dai sanitari, appoggiava la caviglia: forse siamo stati troppo ottimisti.