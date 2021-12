Damiani: “Ikoné caratterialmente non facile, ma le qualità ci sono tutte”

L'esperto di calcio francese sull'esterno d'attacco: "Un allenatore come Italiano, del quale mi reputo un fan, può farlo crescere e migliorare"

Oscar Damiani, agente, intermediario di mercato ed esperto di calcio francese, ha parlato a Radio Sportiva. Queste le sue dichiarazioni sul viola in pectore Jonathan Ikoné: "E' un giocatore bravo, forte. Il problema di questi ragazzi quando vengono da noi è l'inserimento, perché in Francia c'è un modo diverso di approcciarsi agli allenamenti alla partita. Ikoné è un ragazzo non facile caratterialmente ma le qualità ci sono tutte, assolutamente".