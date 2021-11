Dall’Argentina: la coppia viola che spinge per allargare la colonia albiceleste

Quarta e Gonzalez non stanno più nella pelle all'idea di accogliere Alvarez in una Fiorentina sempre più a ritmo di tango

Olé, quotidiano argentino tra i più prestigiosi, parlando dell'interesse della Fiorentina per Julian Alvarez, l'attaccante classe 2000 del River Plate, cita due suoi connazionali che di viola vestono già. Sia Nico Gonzalez che Lucas Martinez Quarta negli ultimi giorni hanno parlato pubblicamente dell'attaccante. Ed entrambi, suoi compagni in Nazionale, ne stanno parlando direttamente col dt Burdisso, che sta studiando la formula giusta per battere la concorrenza serrata di numerosi club.