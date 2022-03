Dalla Svizzera: “Cabral paga un fatto particolare, ma nessun dubbio: giocherà”

Il commento sull'avvio lento del numero 9 brasiliano

"Il campionato svizzero ha una pausa invernale molto lunga, in pratica è come se ne partisse uno nuovo dopo l'andata. C'è una sorta di ri-preparazione, lui fa fatica per questo. Poi incide il fatto che Piatek sta segnando, quindi Cabral deve attendere le sue occasioni. Alla lunga farà meglio del polacco, perché è più completo e deve solo ambientarsi e tornare in forma. Io rimarrei tranquillo. Anche perché lo hanno convocato nel Brasile per delle partite ufficiali, non penso abbiano preso un abbaglio così grande. Il gioco della Fiorentina per lui va bene, è una squadra che dispone di velocità e tecnica ma secondo me bisogna mettergli un trequartista vicino. Lui ama giocare così, magari con un Castrovilli al suo meglio".