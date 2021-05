Dalle ombre di Prandelli alla salute di Iachini: quanto pesa la panchina viola?

Iachini saluta Firenze, lo fa assecondando il volere di piazza e società, ma lasciando la sua testimonianza come monito per il futuro

Allenare la Fiorentina, o almeno questa Fiorentina, nuoce gravemente alla salute. Dovrebbero scriverlo in calce ai contratti, come le avvertenze stampate sui pacchetti di sigarette. Ne sanno qualcosa Prandelli e Iachini, due che a Firenze (a detta loro) hanno messo in gioco anche la salute. Dopo le ombre del primo, arriva l'ammissione del secondo. Alla fine stress e coinvolgimento emotivo presentano il conto, salatissimo se per troppo tempo sei costretto ad ingurgitare le tensioni di una piazza frustrata da anni e anni di mediocrità. Più sei legato a Firenze, più senti il peso della responsabilità. È normale, quasi fisiologico. Lo è un po' meno arrivare all'esasperazione, soprattutto se a rimetterci sono due uomini che - al di là dei risultati - hanno sempre dato anima e corpo per questa città.