Dal Marocco: anche Amrabat costretto a fermarsi

L'avvio di stagione della Fiorentina è stato costellato di infortuni , come per molti altri club. Tanti giocatori viola hanno fin qui fatto i conti con acciacchi e problemi fisici. La speranza è che la sosta permetta ad Italiano di recuperarne alcuni e che non arrivino brutte notizie dai calciatori impegnati in Nazionale. Proprio dal Marocco arriva ad esempio la notizia di un piccolo problema all'adduttore accusato da Sofyan Amrabat, che non si è allenato con i compagni in questi giorni.