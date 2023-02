Dal CS: un ritorno tra i convocati, Sirigu verso l’esordio?

Come raccontato durante il Pentasport di Radio Bruno, in vista di Juventus-Fiorentina, possibile ritorno tra i convocati per Castrovilli, anche se quasi impossibile vederlo dal 1'. Possibile l'esordio di Sirigu in porta. In difesa si rivede quarta dal 1', al fianco diMilenkovic. Biraghi certo del posto, ballottaggio, invece, tra Dodò e Venuti. Scelte obbligate in mediana, con Duncan, Amrabat e Bonaventura in vantaggio su Barak. Nico sicuro del posto, Saponara più facile col Braga, Ikonè da tanto non gioca titolare, possibile che giochi lui. Da capire ancora cosa vuol fare italiano con Jovic, aperto il ballottaggio con Cabral per chi gioca dall'inizio.