Dal centro sportivo: sorpresa Castrovilli, novità su Gollini

Filtra ottimismo sulle condizioni dei calciatori secondo quanto raccolto dal Pentasport di Radio Bruno. Oggi si è allenato in gruppo Castrovilli, che punta dritto il ritorno in campo nella partita con il Monza di inizio 2023. Nelle prossime ore saranno valutate le condizioni fisiche di Gollini per capire se ci sarà a San Siro. Ancora in gruppo invece Nico Gonzalez, che però non sarà della partita.