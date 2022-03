Dal CS: Piatek sta bene, ma Cabral avanti. Bonaventura ancora a parte

Piatek è completamente recuperato dal problema rimediato in Nazionale, ma Cabral resta in vantaggio. Bonaventura ancora a parte

Arriva il punto dal centro sportivo viola, al termine dell'allenamento della Fiorentina e grazie al Pentasport di Radio Bruno, abbiamo saputo che Piatek ha lavorato in gruppo regolarmente. Problema al tendine d'Achille, subito in Nazionale, recuperato completamente. Resta comunque in netto svantaggio rispetto a Cabral, che si è allenato per due settimane con Italiano. Bonaventura ha lavorato sempre in modo differenziato, uscendo anche prima dall'allenamento. Amrabat, invece, rientrerà domani dalla Nazionale, vista la qualificazione al Mondiale ottenuta negli scorsi giorni.