Dal CS: ottime notizie per Ribery e Pezzella. Con lo Spezia si va verso il 3-5-2, sulla destra…

Dal Pentasport di Radio Bruno arriva il consueto punto sull’allenamento di oggi. Per quanto riguarda Ribery, sono già giorni che si sta allenando regolarmente con il gruppo, oggi compreso. Non ci dovrebbero essere quindi problemi per la trasferta di domenica, sarà titolare. Anche per Pezzella invece allenamento intenso col gruppo, sotto la piggia. Si va verso il suo completo reintegro e il ritorno con la fascia al braccio al centro della difesa. Callejon sicuramente è indietro a livello fisico rispetto ai compagni di squadra, però la sua voglia di esserci non manca. Probabilmente partirà dalla panchina, ma potrebbe sicuramente entrare a a partita in corso. Bonaventura è già tornato in gruppo quest’oggi e domani lo faranno anche Cutrone e Brancolini. Domani torneranno in gruppo gli ultimi nazionali con i serbi Milenkovic e Vlahovic, e direttamente dal Sud America, Martinez Quarta. L’argentino che arriverà a Firenze per la prima volta, non sarà probabilmente della partita con lo Spezia. Per quanto riguarda la formazione titolare, la sensazione è che si vada sempre verso il 3-5-2. L’undici sarà lo stesso delle prime tre uscite, con Pezzella al centro della difesa e Lirola sulla destra a sostituire Chiesa. Davanti la coppia dovrebbe essere composta da Ribery e Kouame, considerando che Vlahovic tornerà domani. Sono comunque in ballottaggio, ma l’ivoriano sembra in vantaggio