Probabile formazione: l’assenza di Callejon spinge Iachini al 3-5-2, emergenza difensiva a Parma

Ultime novità di formazione in casa Viola, alla vigilia della trasferta di Parma. Come riporta Radio Bruno la squadra farà i tamponi di controllo nella giornata di domani, direttamente nel ritiro di Parma. Per i convocati in nazionale si dovrà pronunciare la Asl Toscana Centro per autorizzare i calciatori ad aggregarsi alle rispettive selezioni. Chiaramente una volta accertato che non ci siano positivi nella lista.

Per tutta la settimana Iachini aveva lavorato a soluzioni tattiche con l’impiego di Callejon in una posizione da esterno nel 4-3-3; o nel 4-2-3-1 proposto questa mattina da La Nazione. Quest’assenza complica i piani, la sensazione è che si possa tornare al consueto 3-5-2. Modulo che quest’anno ha fatto alzare più di un sopracciglio fra tifosi ed addetti ai lavori. Nonostante l’assenza di Pezzella e Quarta, si vedrà comunque Pulgar titolare, con Amrabat spostato nella posizione di mezzala, con maggiore libertà per l’interdizione. L’unico altro difensore adattabile tra i convocati è Venuti per una retroguardia a tre. Sarà la riserva di Igor, sicuro titolare. Caceres dalla parte opposta e Milenkovic centrale. Reparto difensivo che domani avrà il suo bel da fare alle prese con Gervinho ed Inglese.

Crocevia Parma, ma a volte vincere non basta: Iachini sulla scia del Giampaolo rossonero

Parma, 24 convocati per la Fiorentina: torna Bruno Alves, out Sprocati