Dal CS: ancora separati, ma si rivede il viola. Ribery vicino al rientro in gruppo

Continuano gli allenamenti individuali per la Fiorentina, come riferisce Radio Bruno Toscana. Iachini si è presentato al CS per vedere i giocatori e parlare con loro, pur senza dirigere le operazioni. Sono tornate le divise viola: è stata riaperta la lavanderia della società. Il lavoro si snoda fra attività motoria e pallone, con le sfere che vengono distribuite ai calciatori una per uno.

Chiusura su Ribery, che verso la fine della settimana dovrebbe ricevere l’ok per aggregarsi alla squadra dopo la fine della quarantena. Intanto, il francese viene seguito passo passo dal fisioterapista Simone Michelassi.