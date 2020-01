Dal centro sportivo: Venuti al posto di Dalbert. Provata la coppia Cutrone-Vlahovic, ma…

Allenamento mattutino per la Fiorentina, impegnata sabato alle 18 all’Artemio Franchi contro il Genoa. Come riportato da Radio Bruno Toscana, Boateng è ancora infortunato. Molto probabilmente non sarà convocato per la gara contro la squadra rossoblù. Sul piano tattico, Iachini ha provato l’attacco “pesante” formato da Vlahovic e Cutrone con Chiesa a tutta fascia, ma è difficile che il tecnico schieri il serbo e l’ex Milan dal primo minuto. Per quanto riguarda il sostituto dello squalificato Dalbert, Venuti è in vantaggio su Maxi Olivera e Terzic.

