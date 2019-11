Non arrivano buone notizie dal centro sportivo sul conto di Riccardo Sottil. Come riportato, infatti, da Radio Bruno Toscana, il figlio d’arte è leggermente acciaccato. L’esterno non avrebbe, comunque, giocato titolare contro il Cagliari. Lirola e Caceres, invece, stanno bene, come ha detto Vincenzo Montella in conferenza stampa.

