Dal centro sportivo: tre ballottaggi per Montella

Allenamento mattutino al centro sportivo Davide Astori per la Fiorentina, impegnata domenica alle 18 al Franchi contro il Parma. I viola dovranno fare a meno di Caceres, Pezzella, Lirola e Ribery. Come riportato da Radio Bruno Toscana, al momento ci sono tre ballottaggi: in difesa il “duello” è tra Ceccherini e Ranieri, quest’ultimo squalificato contro il Sassuolo, sulla fascia testa a testa tra Sottil e Ghezzal, mentre in attacco il dubbio è tra Vlahovic e Boateng.

