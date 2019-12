Dal centro sportivo: Ribery, domani il test decisivo. Pezzella, Badelj e Boateng recuperati

La Fiorentina continua a preparare la partita contro l’Inter, in programma domenica alle 20.45 all’Artemio Franchi. Come riportato da Radio Bruno Toscana, Franck Ribery svolgerà domani il provino decisivo. Ogni giorno vengono effettuati dei test per capire le condizioni della caviglia. Non sarà lasciato nulla di intentato. In caso di esito positivo, sarà disponibile per la gara contro i nerazzurri. Allenamento in gruppo per Kevin-Prince Boateng e Milan Badelj, così come per German Pezzella. Il capitano, che corre con una maschera protettiva, è pienamente recuperato.