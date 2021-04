Dal Centro Sportivo: Igor torna in gruppo, un dubbio a centrocampo

Le ultime novità dall'allenamento pomeridiano di oggi

Nel consueto punto pomeridiano dal Centro Sportivo, Radio Bruno ha riferito le novità dall'allenamento pomeridiano di oggi. Intanto un rientro: Igor è di nuovo in gruppo dopo lo stop che lo ha costretto a dare forfait nelle ultime cinque uscite di campionato. Il brasiliano dovrebbe tornare tra i convocati già in vista della trasferta di Sassuolo. Per quanto riguarda la formazione il dubbio principale riguarda il centrocampo e in particolare la cabina di regia: secondo Radio Bruno c'è Pulgar (di ritorno dalla squalifica) in vantaggio sul poco brillante Amrabat.