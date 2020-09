Dal Centro Sportivo: brutte notizie per Pezzella e Pulgar. Il punto

Dal Pentasport di Radio Bruno arriva il consueto punto sugli aggiornamenti dal Centro Sportivo Davide Astori in vista della sfida di sabato a Milano. La squadra si è allenata stamani proprio al centro sportivo,e domani mattina è previsto un altro allenamento prima della partenza. Iachini sta lavorando alla formazione che scenderà in campo sabato. Brutte notizie però arrivano da Pezzella, che anche nella sessione odierna ha lavorato solo parzialmente in gruppo e quindi la sua titolarità e anche la convocazione sono a rischio. Il giocatore vorrebbe esserci, ma a questo punto diventa fondamentale la giornata di domani dove ci sarà la rifinitura. Se non dovesse farcela ancora una volta lo sostituirà Ceccherini. Un altro giocatore in forte dubbio, che non verrà convocato, è Pulgar. Che continua a svolgere ancora il differenziato nonostante la sua positività sia ormai di molto tempo fa.