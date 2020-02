Dal centro sportivo: Caceres è in Uruguay, ma dovrebbe giocare. Duncan e Ribery…

Come riportato da Radio Bruno Toscana, Martin Caceres è volato in Uruguay per alcuni problemi familiari. Tornerà questa sera a Firenze. Dovrebbe giocare, ma se Iachini non lo dovesse ritenere pronto per la gara di sabato contro l’Atalanta, Igor potrebbe prendere il posto dell’ex Juventus, Lazio e Verona.

Alfred Duncan sta migliorando dall’infortunio patito in Genoa-Sassuolo a gennaio, ma dovrebbe tornare disponibile solo per il match del 22 febbraio contro il Milan.

Franck Ribery si è tolto le stampelle. Nei prossimi giorni volerà in Germania per una visita di controllo.