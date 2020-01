Dal C.S.: Chiesa attivo in partitella, via libera. La probabile formazione con tre ballottaggi

Il Pentasport comunica le ultime dall’allenamento di oggi della Fiorentina: oggi Chiesa ha preso parte alla partitella, ottimismo per Bologna. Indicazioni sugli interpreti: Chiesa e Vlahovic certi del posto, dubbio tra Ghezzal e Sottil per l’altra maglia; il centrocampo può vedere il ritorno di Benassi, con Badelj e Pulgar che si contenderebero il posto in cabina di regia. C’è aria di ritorno alla difesa a 4, con Caceres dirottato su una delle due fasce e uno tra Lirola e Dalbert titolare dall’altra parte.

La probabile formazione: Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Dalbert/Lirola; Benassi, Pulgar/Badelj, Castrovilli; Chiesa, Vlahovic, Sottil/Ghezzal.