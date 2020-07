Dal C.S.: Castrovilli in forte dubbio, tour de force per Ribery. Le condizioni dei due

Come rivela Radio Bruno Toscana, uno degli acciaccati di cui ha parlato Iachini (LEGGI) è Gaetano Castrovilli, che lamenta noie fisiche (probabilmente al polpaccio) e che è in forte dubbio per la sfida col Lecce. Il centrocampista va verso la convocazione, ma il suo impiego dal primo minuto appare molto difficile. Quanto a Ribery, invece, si prospetta un altro gettone da titolare, un vero e proprio irrinunciabile per il tecnico viola.