Dainelli ridimensionato? “Verso l’addio, lo aspetta il Chievo”

Secondo Sportitalia, il dirigente potrebbe dire addio alla Fiorentina per accettare un incarico "operativo" nel Chievo

Vi abbiamo riportato nelle ultime ore l'indiscrezione che riguarda Dario Dainelli. Rientrato alla Fiorentina nell'estate 2019 con l'incarico di "supervisore dell'area tecnica", adesso gli sarebbe stata prospettata l'ipotesi di un cambio interno. Apparentemente un "downgrade" per l'ex capitano. E allora attenzione a cosa riporta Sportitalia secondo cui Dainelli potrebbe dire addio alla Fiorentina per accettare un ruolo operativo nel Chievo, altra sua ex squadra.