Dainelli: “Buon momento dopo avvio sfortunato. Ce la giochiamo con tutti”

Impegnato per beneficenza a Scarperia per Cure2Children, il supervisore dell’area tecnica viola Dario Dainelli ha parlato a Sky Sport: “Buon momento? Sì, siamo contenti. I risultati fanno lavorare con serenità, le prime partite non sono andate bene purtroppo, non avevamo ottenuto i risultati che ci auspicavamo ma allo stesso tempo abbiamo avuto sfortuna nell’affrontare Napoli, Juventus e Atalanta. Ce la possiamo giocare con tutti, la sosta la viviamo con serenità, dopo le tre vittorie consecutive. Ribery? Ha voglia di vincere in ogni cosa che fa, sarebbe competitivo anche a footgolf.