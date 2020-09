Dal centro sportivo: Ribery, sospiro di sollievo. Pulgar ancora a parte, contro la Samp…

Dal consueto punto di fine trasmissione emergono da Radio Bruno due aggiornamenti rilevanti in casa Fiorentina. Il primo riguarda Franck Ribery: il francese, uscito non al meglio dalla gara di San Siro per un colpo subito in avvio di gara, sta bene e si è allenato regolarmente con il gruppo. Il secondo è invece relativo alla situazione di Pulgar, che al contrario del compagno continua a lavorare a parte in vista del recupero. Difficile a questo punto pensare ad un suo impiego venerdì contro la Sampdoria.

