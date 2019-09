Dai campini: le ultime sulla formazione in vista del Milan

Pomeriggio di lavoro tattico per la Fiorentina, accompagnato da una leggera seduta fisica per recuperare al meglio in seguito gli sforzi degli ultimi giorni. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, contro il Milan è presumibile la conferma del 3-5-2. Per quanto riguarda gli interpreti, c’è la volontà di riproporre il tandem vincente Ribery-Chiesa, mentre in difesa si va verso la conferma in blocco. A centrocampo Benassi scalpita per un posto da titolare, potrebbe far rifiatare uno tra Badelj, Pulgar e Castrovilli, fin qui sempre utilizzati e leggermente affaticati.