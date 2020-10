Dai Campini: Fiorentina al lavoro (quasi) al completo in vista dell’Udinese

Dalla consueta finestra con l’inviato al centro sportivo durante il Pentasport, Radio Bruno ha fatto il punto sulla situazione della rosa a disposizione di Iachini in vista della gara di domenica contro l’Udinese. L’unico acciaccato, al momento indisponibile, resta Borja Valero; per il resto il tecnico ha avuto l’intera rosa a disposizione. Per quanto riguarda la formazione rimangono da sciogliere due dubbi per altrettante caselle: l’attaccante, con Kouamé in vantaggio su Vlahovic, e l’esterno destro, con Callejon ancora un gradino dietro Lirola nel ballottaggio che si protrarrà verosimilmente fino alla vigilia della gara.