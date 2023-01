D’Agostino: “La Fiorentina ha un ragazzo interessantissimo. Amrabat si snatura”

"Amrabat? Ha fatto un ottimo Mondiale, il Marocco ma anche l'Hellas Verona era perfetti per lui perché in quel caso doveva solo recuperare palloni e marcare a uomo l'avversario. Nella Fiorentina dovendo anche impostare si snatura un po'. Una squadra competitiva deve avere un bomber, un punto di riferimento, non due punti interrogativi come Jovic e Cabral. Avrei fatto scelte diverse con i soldi arrivati dalla vendita di Vlahovic".