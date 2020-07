D’Agostino: “Fiorentina più serena. De Rossi? Manca via di mezzo, idee non chiare”

Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex viola Gaetano D’Agostino ha parlato di varie tematica di casa Fiorentina:

Le squadre dietro rallentano. Si è tirata fuori dalla lotta salvezza, non matematicamente, ma può guardare al futuro in maniera più serena.

I giocatori forti devono saper rendere a prescindere da dove vengono schierati, ma lui è un esterno d’attacco. Le qualità di Chiesa sono da 4-3-3 o 3-4-3. La domanda è: venderlo adesso o no in attesa che il prezzo del cartellino risalga?

Io preferisco andare per step. Diventerà un bravo allenatore, ma andare a Firenze pronti-via è difficile. Allenare la Fiorentina non è facile. Prima si parlava di Spalletti, ora di De Rossi. Non c’è una via di mezzo, si passa dalla A alla Z. Non parlo di confusione, ma mi sembra che le idee non siano chiare.