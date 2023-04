D’Agostino: “Fiorentina in un momento strepitoso, avrà rosicato per la sosta”

Inter-Fiorentina arriva in un momento straordinario per i viola e molto delicato invece per gli uomini di Inzaghi tra infortuni e critiche

"Credo che la Fiorentina abbia rosicato per la sosta, era in un momento strepitoso. Ma non dovrebbe aver perso l'inerzia, stasera l'Inter affronta una squadra in forma che sa come mettersi in campo per arrivare all'obiettivo. La situazione di Inzaghi non è delle migliori, ha tanta pressione addosso e vincere rappresenta per lui solo una normalità da mantenere".