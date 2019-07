Dagli States: tandem Vlahovic-Simeone contro il Benfica?

Vlahovic e Simeone insieme, debutto in ICC per Cristiano Biraghi, Milenkovic e Chiesa in campo nel secondo tempo. Sono queste le ultime notizie che arrivano da New York in vista dell’ultima gara della Fiorentina nella tournée americana di questa estate 2019. Per la prima volta sembra, infatti, che Montella possa optare per un tridente pesante con appunto il Cholito ed il giovane serbo insieme, sostenuti da Riccardo Sottil. In difesa a sinistra dovrebbe, invece, giocare Biraghi, dopo che Terzic era stato titolare sia contro il Chivas che con l’Arsenal.