Da underdog a… under: da febbraio Fiorentina solo tre volte con più di un gol

Italiano deve trovare una nuova formula per raggiungere l'obiettivo

La Fiorentina è stata un po' la sorpresa del campionato nella prima parte di stagione, a dire il vero più per il rendimento nelle annate precedenti che per il valore della rosa; gioco spumeggiante e il capocannoniere del torneo, la classifica ha sempre sorriso nonostante qualche scivolone. In inglese una squadra che non parte come favorita per un certo obiettivo si chiama underdog, e la Fiorentina si è calata bene nella parte. Da febbraio, però, la banda di Italiano ha segnato più di una rete soltanto in tre occasioni: il 14 febbraio contro lo Spezia (2), il 10 aprile col Napoli (3) e l’ultima volta il 9 maggio con la Roma (2), successo dal sapore d’Europa che il passo falso di Marassi ha poi vanificato. Un rendimento da under nelle schedine, con la sensazione che sabato servirà superare per la quarta volta la soglia del gol.