Da Totti a Toni, passando per Boateng, G. Rossi e Pazzini: pioggia di affetto per Aquilani

Ieri il post su Instagram in cui ringraziava la Fiorentina per l’opportunità ed evidenziava la grande determinazione che prova per questa nuova avventura, oggi l’abbraccio di colleghi, amici, parenti. Alberto Aquilani, neo-allenatore dell’Under 18 gigliata, è carico a molla per questo incarico, e sul noto social riceve in massa l’affetto di tantissimi nomi importanti del calcio nostrano. Da Francesco Totti con il suo “Daje tutta” al viola Kevin Prince Boateng che lo saluta con un “Grande Mister“, passando dagli ex compagni Luca Toni, Marcos Alonso, Giuseppe Rossi, Marco Borriello, Emiliano Viviano e Giampaolo Pazzini. Simpatico il monito di Toni, che gli consiglia di “non fare troppi danni“. E poi anche Alessandro Matri, Alessio Cerci, Simone Perrotta, Domenico Criscito, Antonio Candreva e tanti altri si sono uniti all’esercito dell’in bocca al lupo.