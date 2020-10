Da Torino: “Non mi stupirebbe vedere Sarri alla Fiorentina”

Vicino alle vicende di casa bianconera, il giornalista Gianni Balzarini si è esposto sulla candidatura di Maurizio Sarri per la panchina della Fiorentina. Per adesso, Iachini sembra ben saldo al timone dei viola, ma come riferito a Radio Amore Campania, il volto di Mediaset ha fatto capire che l’ex tecnico di Napoli e Juventus può essere più di un semplice rumor: “Vedere Sarri a Firenze per il dopo Iachini non mi stupirebbe affatto“. Parole che suonano come un’investitura o semplice voce? Le prossime settimane saranno cruciali per scoprirlo…

