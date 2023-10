Da Roma: “La Lazio sta bene fisicamente. Contro la viola sarà un test per confermarsi”

Dal Pentasport di Radio Bruno sono passate notizie in merito alla forma della Lazio e alla probabile formazione titolare. La Lazio nonostante l'umore condizionato dalla partita di Rotterdam sta bene. In campionato ha comunque dato il 100%. Possiamo parlare di passo falso da parte della squadra di Sarri. Lunedì sera sarà 4-3-3 contro 4-2-3-1. Le certezze non sono tantissime. Provedel e Luis Alberto certezze. Ci sarà il ritorno di Patric e gli esterni saranno sempre Zaccagni e Anderson. Bisogna vedere se Sarri darà un po' di riposo a Rovella e capire quale sarà l'interno di destra. Per i terzini invece non sappiamo ancora chi partirà titolare. Per la Lazio la partita contro la Fiorentina sarà una conferma dopo la sconfitta di Rotterdam.