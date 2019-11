Da Napoli: De Laurentiis stravede per Castrovilli, ma l’idea è complessa da far decollare

Il Napoli, in vista del futuro, lavora al centrocampo per individuare nuovi profili. L’edizione odierna de Il Mattino fa sapere che il feeling tra Cellino e De Laurentiis lascia spalancata la porta al gioiello del Brescia, Sandro Tonali. Vale 50 milioni ma in caso di retrocessione il calciatore andrà via. Un altro pallino del presidente è Gaetano Castrovilli della Fiorentina, idea complessa da far decollare.