Da Genova: Keita, numeri incoraggianti in vista della partita contro la Fiorentina

I numeri di Keita in questa stagione sono in netto miglioramento, come riporta Il Secolo XIX. Ha una percentuale di tiri nello specchio del 60% e stesso dato anche per quanto riguarda i dribbling riusciti. È tra i migliori in Serie A in considerazione anche dello scarso minutaggio sommato fino a oggi (532 minuti). Numeri incoraggiati in vista della Fiorentina, partita che la Sampdoria non può e non deve sbagliare se vuole mantenere il suo decimo posto in una classifica preoccupantemente corta.

VLAHOVIC, CONTRO LA SAMPDORIA FRA RECORD E UN RINNOVO DI CONTRATTO ALL’ORIZZONTE